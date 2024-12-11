Во Всеволожской "Скорой помощи" зафиксировали дефицит рабочей силы

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту недостаточности обеспеченности материальной базой и рабочим персоналом на "Станции скорой помощи" во Всеволожске и других районах региона, – сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в автопарке Всеволожской подстанции бригад скорой медпомощи присутствует 27 карет, однако на линию из них выходят только 59%.
В надзорном ведомстве также обнаружили, что за последний год во Всеволожском, Токсовском и Сертоловском подразделениях ГБУЗ был выявлен серьезный отток рабочего персонала.
В ходе проверки будет дана оценка ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи" соблюдению прав медицинских работников, обеспеченности материальной базой и рабочим персоналом бригад ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи".
Прокуратура Ленинградской области
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Фото: Piter.TV
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