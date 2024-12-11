В Петербурге появятся аптекарские огороды

Их возведут в Пушкине, Московском, Фрунзенском, Курортном и Петроградском районах.

Комитет по благоустройству Северной столицы расширяет территорию для организации "аптекарских огородов" – цветников и садов с лекарственными растениями, – сообщили в комитетской пресс-службе.

Такой "огород" появится в саду Миранда на пересечении Садовой и Березовой улиц города Пушкин. В Московском районе "лекарские оазисы" возведут в парке Авиаторов и в сквере Раисы Штрейс. Также аптекарские садики разместятся во Фрунзенском, Курортном и Петроградском районах.

Ассортимент будет самым разнообразным: душевик котовниковый, лофант анисовый, эхинацея пурпурная, зверобой продырявленный, нигелла дамасская, девясил мечелистный, иссоп лекарственный, щитовник мужской, тимьян ползучий, бадан, пижма, девясил, и многие другие. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Как отмечают в комитете, "аптекарские огороды" являются не новой, но подзабытой идеей. Практика таких "садов" была актуальна для Петербурга еще во времена Петра Великого. Сегодня идея "лекарских огородов" потихоньку обретает второе дыхание благодаря декоративным свойствам многих лекарственных растений.

На данный момент тема использования лекарственных и пряно-ароматических цветов в современном озеленении стала современным трендом. Ведь многие из них обладают не только лечебными, но и декоративными свойствами. Поэтому сейчас решено их активно использовать в качестве элементов ландшафтной архитектуры. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что КГА Петербурга согласовал проекты обликов 5 новых школ.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга