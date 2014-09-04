  1. Главная
В Петербурге в 2025 году появились 20 аптекарских огородов
Сегодня, 10:27
В Петербурге в 2025 году появились 20 аптекарских огородов

В частности, одна из таких зон благоустроена во Фрунзенском районе.

В Петербурге в этом году появились 20 аптекарских огородов в стиле петровской эпохи. Об этом рассказали в Смольном 2 октября. 

В частности, одна из таких зон благоустроена во Фрунзенском районе, и теперь в Купчинском саду у школьников проходят уроки природоведения. Ребята наблюдают за растениями и птицами, а также исследуют водоем и прибрежную территорию. В 2026 году образовательных и познавательных зеленых зон станет больше. 

Такие сады были актуальны для Северной столицы еще во времена Петра Великого, в основе своей высаживаются лекарственные растения. 

Ранее на Piter.TV: осенний месячник по благоустройству стартовал в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Смольного 

