В Петербурге в 2025 году появились 20 аптекарских огородов

В Петербурге в этом году появились 20 аптекарских огородов в стиле петровской эпохи. Об этом рассказали в Смольном 2 октября.

В частности, одна из таких зон благоустроена во Фрунзенском районе, и теперь в Купчинском саду у школьников проходят уроки природоведения. Ребята наблюдают за растениями и птицами, а также исследуют водоем и прибрежную территорию. В 2026 году образовательных и познавательных зеленых зон станет больше.

Такие сады были актуальны для Северной столицы еще во времена Петра Великого, в основе своей высаживаются лекарственные растения.

