Осенний месячник по благоустройству стартовал в Петербурге

В Петербурге 1 октября стартовал осенний месячник по благоустройству. Мероприятие в Таврическом саду открыли председатель городского комблага Сергей Петриченко и вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Отмечается, что рабочие убирали цветы с клумб, а также сгребали опавшую листву с газонов, приводили в порядок скамейки и урны. Дорожники проводили уборку на прилегающих улицах, мыли тротуар и остановку.

Всего за месяц планируется зачистка 301 млн "квадратов" территорий, промоют 3,4 тыс. остановок и 78 тыс. погонных метров дорожных ограждений. Высадят 5,8 тыс. деревьев и свыше 26 тыс. кустарников – это липа, клен, ива, рябина, кизильник, барбарис, сирень, роза и другие. К весне появятся 282 тыс. луковичных цветов.

Комитет по благоустройству Северной столицы следит за содержанием 88 парков, 136 садов и столько же бульваров, 1,6 тыс. скверов.

