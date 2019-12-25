Петербургский метрополитен ищет тех, кто отмоет подземку за три года

Подземный тендер оценили в рекордную сумму

"Петербургский метрополитен" объявил аукцион на комплексную уборку станций. На эти цели готовы выделить более 4 миллиардов рублей. Документация опубликована 19 февраля.

Максимальная цена контракта — 4,135 млрд рублей. Услуги нужно оказывать с 1 июня 2026 года по 31 мая 2029-го. В перечне объектов — все действующие станции и вестибюли, а также строящаяся "Театральная". В документации указано, что её включат в график уборки после ввода в эксплуатацию, адрес и название объекта уточнят позднее.

Согласно техзаданию, подрядчик обязан ежедневно убирать полы в пассажирской зоне, протирать двери, турникеты, кабины, лестницы, зеркала, пункты досмотра, панно, эскалаторы, стены, потолки и служебные помещения. Отдельно прописана чистка букв в названиях станций.

Для станции "Парнас" в задании указана уборка грузонесущей платформы и шахты.

