В Выборгском районе Петербурга открыли сквер Гаджибекова, детскую площадку и общественное пространство

В Выборгском районе Петербурга открыли три новые локации. Об этом сообщил 17 сентября вице-губернатор Евгений Разумишкин.

В частности, завершены работы в сквере Гаджибекова на улице Композиторов. Там сделаны прогулочные зоны и установлены новые скамейки. Кроме того, доступна детская площадка на Лесном проспекте, 37.

Возле дома 10 по Гренадерской улице появилось общественное пространство. В рамках благоустройства территории выполнены работы по восстановлению газона и пешеходных дорожек, установке ограждения и уличной мебели. Высажено 390 кустов и 29 деревьев.

