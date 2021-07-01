В Выборгском районе Петербурга открыли сквер Гаджибекова, детскую площадку и общественное пространство

В Выборгском районе Петербурга открыли три новые локации. Об этом сообщил 17 сентября вице-губернатор Евгений Разумишкин.
В частности, завершены работы в сквере Гаджибекова на улице Композиторов. Там сделаны прогулочные зоны и установлены новые скамейки. Кроме того, доступна детская площадка на Лесном проспекте, 37.
Возле дома 10 по Гренадерской улице появилось общественное пространство. В рамках благоустройства территории выполнены работы по восстановлению газона и пешеходных дорожек, установке ограждения и уличной мебели. Высажено 390 кустов и 29 деревьев.
Ранее мы рассказывали о том, что Карпатский сквер во Фрунзенском районе благоустроят к концу года.
Фото: Telegram / Разумишкин
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все