В Выборгском районе Петербурга открыли сквер Гаджибекова, детскую площадку и общественное пространство
Сегодня, 11:25
На Гренадерской улице выполнены работы по восстановлению газона и пешеходных дорожек.

В Выборгском районе Петербурга открыли три новые локации. Об этом сообщил 17 сентября вице-губернатор Евгений Разумишкин. 

В частности, завершены работы в сквере Гаджибекова на улице Композиторов. Там сделаны прогулочные зоны и установлены новые скамейки. Кроме того, доступна детская площадка на Лесном проспекте, 37. 

Возле дома 10 по Гренадерской улице появилось общественное пространство. В рамках благоустройства территории выполнены работы по восстановлению газона и пешеходных дорожек, установке ограждения и уличной мебели. Высажено 390 кустов и 29 деревьев. 

Ранее мы рассказывали о том, что Карпатский сквер во Фрунзенском районе благоустроят к концу года.

Фото: Telegram / Разумишкин 

