Карпатский сквер во Фрунзенском районе благоустроят к концу года
Сегодня, 10:54
Центральным объектом сквера является Карпатский пруд.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил благоустроить Карпатский сквер во Фрунзенском районе. Об этом рассказали в Смольном 17 сентября. 

С соответствующей просьбой к градоначальнику обратился местный житель. Центральным объектом сквера является Карпатский пруд, петербуржцы любят гулять вдоль его берегов. Там же гнездятся утки, водится рыба, но водоем зарос и заилился. Помимо этого, неподалеку есть площадка для выгула и дрессировки собак. 

Очистку пруда проведут до 20 декабря. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге впервые создают осеннее цветочное оформление улиц. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: благоустройство, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

