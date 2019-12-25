Карпатский сквер во Фрунзенском районе благоустроят к концу года

Центральным объектом сквера является Карпатский пруд.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил благоустроить Карпатский сквер во Фрунзенском районе. Об этом рассказали в Смольном 17 сентября.

С соответствующей просьбой к градоначальнику обратился местный житель. Центральным объектом сквера является Карпатский пруд, петербуржцы любят гулять вдоль его берегов. Там же гнездятся утки, водится рыба, но водоем зарос и заилился. Помимо этого, неподалеку есть площадка для выгула и дрессировки собак.

Очистку пруда проведут до 20 декабря.

Фото: пресс-служба Смольного