  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге впервые создают осеннее цветочное оформление улиц
Сегодня, 16:55
134
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге впервые создают осеннее цветочное оформление улиц

0 0

Всего на территории Московского района высадят 731 куст.

В Петербурге впервые в истории городского комитета по благоустройству создают осеннее цветочное оформление. Сегодня, 16 сентября, была высажена хризантема мультифлора на Московской площади. 

Как рассказал председатель ведомства Сергей Петриченко, в 18 вазонах расположились 236 цветов. Сам сад-трансформер дополнят оранжевые растения, а 78 розовых цветов подчеркивают парадный вид розовой же Чесменской церкви. 

Хризантема также порадует жителей на площади Победы и Московском проспекте возле Новодевичьего монастыря. Всего на территории района высадят 731 куст. 

Данный цветок в этот холодный период будет использоваться садовниками не только для украшения, но как способ добавить яркости и уюта, а также продлить ощущение лета. 

Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга 

Ранее на Piter.TV: стало известно, куда в Петербурге перевезут деревья из садов-трансформеров. 

Фото: Telegram / Сергей Петриченко 

Теги: благоустройство, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии