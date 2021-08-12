В Петербурге впервые создают осеннее цветочное оформление улиц

Всего на территории Московского района высадят 731 куст.

В Петербурге впервые в истории городского комитета по благоустройству создают осеннее цветочное оформление. Сегодня, 16 сентября, была высажена хризантема мультифлора на Московской площади.

Как рассказал председатель ведомства Сергей Петриченко, в 18 вазонах расположились 236 цветов. Сам сад-трансформер дополнят оранжевые растения, а 78 розовых цветов подчеркивают парадный вид розовой же Чесменской церкви.

Хризантема также порадует жителей на площади Победы и Московском проспекте возле Новодевичьего монастыря. Всего на территории района высадят 731 куст.

Данный цветок в этот холодный период будет использоваться садовниками не только для украшения, но как способ добавить яркости и уюта, а также продлить ощущение лета. Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга

Ранее на Piter.TV: стало известно, куда в Петербурге перевезут деревья из садов-трансформеров.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко