Стало известно, куда в Петербурге перевезут деревья из садов-трансформеров

Вице-губернатор Евгений Разумишкин в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, куда переедут деревья из садов-трансформеров. Растения будут на постоянных локациях.

Мы пообщались с главой администрации, с коллегами из администрации Василеостровского района. Есть предложение, что часть может перейти вот туда, где съезд с ЗСД, набережная Макарова. Часть туда, остальные – то, что касается непосредственно других локаций, там Исаакиевская площадь и так далее – с комитетом по благоустройству мы определили, что, наверное, самое разумное будет пойти по проторенным маршрутам, это Фрунзенский, Красносельский и другие районы, где у нас есть заявки.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга