  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, куда в Петербурге перевезут деревья из садов-трансформеров
Сегодня, 8:49
67
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, куда в Петербурге перевезут деревья из садов-трансформеров

0 0

Растения будут на постоянных локациях.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" рассказал, куда переедут деревья из садов-трансформеров. Растения будут на постоянных локациях. 

Мы пообщались с главой администрации, с коллегами из администрации Василеостровского района. Есть предложение, что часть может перейти вот туда, где съезд с ЗСД, набережная Макарова. Часть туда, остальные – то, что касается непосредственно других локаций, там Исаакиевская площадь и так далее – с комитетом по благоустройству мы определили, что, наверное, самое разумное будет пойти по проторенным маршрутам, это Фрунзенский, Красносельский и другие районы, где у нас есть заявки. 

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Напомним, сады-трансформеры открывали на Исаакиевской, Якорной и Московской площадях. 

Ранее на Piter.TV: участок береговой линии Охты возле Комаровского моста благоустроят

Фото: Piter.TV 

Теги: благоустройство, сады-трансформеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии