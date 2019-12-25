Участок береговой линии Охты возле Комаровского моста благоустроят

В рамках первого этапа работ рядом с Design District DAA сделают террасу с видом на акваторию.

До конца года в Петербурге появится новый благоустроенный участок береговой линии реки Охты у Комаровского моста. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района.

В рамках первого этапа работ рядом с Design District DAA сделают террасу с видом на акваторию. Также установят детскую площадку с набивными дорожками и 36 опор освещения, высадят 60 деревьев.

Губернатором Петербурга Александром Бегловым поставлена задача завершить флагманский проект по благоустройству единой береговой линии Охты и Оккервиля к 2030 году. В следующем году будет сделан большой участок берега на шоссе Революции, 63. Андрей Хорт, глава Красногвардейского района

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга