Участок береговой линии Охты возле Комаровского моста благоустроят
Сегодня, 14:19
156
В рамках первого этапа работ рядом с Design District DAA сделают террасу с видом на акваторию.

До конца года в Петербурге появится новый благоустроенный участок береговой линии реки Охты у Комаровского моста. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района. 

В рамках первого этапа работ рядом с Design District DAA сделают террасу с видом на акваторию. Также установят детскую площадку с набивными дорожками и 36 опор освещения, высадят 60 деревьев. 

Губернатором Петербурга Александром Бегловым поставлена задача завершить флагманский проект по благоустройству единой береговой линии Охты и Оккервиля к 2030 году. В следующем году будет сделан большой участок берега на шоссе Революции, 63. 

Андрей Хорт, глава Красногвардейского района 

Ранее на Piter.TV: на Московском проспекте между домами 195 и 197 благоустроили сквер. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: благоустройство, красногвардейский район
