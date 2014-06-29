На Московском проспекте между домами 195 и 197 благоустроили сквер

На Московском проспекте в Петербурге завершено благоустройство сквера между домами 195 и 197. Об этом рассказали в Смольном 1 сентября.
На территории пространства, которое пользуется популярностью среди жителей, обновили дорожки, обустроили зоны отдыха, поставили скамейки, а также высадили деревья и кустарники. При планировке учтены все пешеходные и транспортные потоки.
Дорожки проложили так, чтобы жителям было удобно добираться до магазинов, остановок и домов.
Пресс-служба Смольного
Фото: пресс-служба Смольного
