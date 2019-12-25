У храма апостола Петра в Петербурге благоустроят парк Строителей

Обустроят три детские и две спортивные площадки, зону для тихого отдыха и скалодром.

В Невском районе по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроят парк Строителей. Ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Планируется, что пространство у храма апостола Петра появится в октябре 2026 года. Обустроят три детские и две спортивные площадки, зону для тихого отдыха и скалодром. Кроме того, установят шезлонги и высадят свыше 900 деревьев и кустарников.

Пешеходные дорожки будут выполнены по примеру уже существующих. Также в парке появится мавританский газон, имитирующий естественный луг. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга