У храма апостола Петра в Петербурге благоустроят парк Строителей
Сегодня, 9:59
Обустроят три детские и две спортивные площадки, зону для тихого отдыха и скалодром.

В Невском районе по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроят парк Строителей. Ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Планируется, что пространство у храма апостола Петра появится в октябре 2026 года. Обустроят три детские и две спортивные площадки, зону для тихого отдыха и скалодром. Кроме того, установят шезлонги и высадят свыше 900 деревьев и кустарников. 

Пешеходные дорожки будут выполнены по примеру уже существующих. Также в парке появится мавританский газон, имитирующий естественный луг. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: ограду у дома Дубянских намерены отреставрировать в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

