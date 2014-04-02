  1. Главная
Ограду у дома Дубянских намерены отреставрировать в Петербурге
Сегодня, 11:08
Ограду на набережной Фонтанки возвели в 1830-е годы по проекту В. И. Беретти.

В Петербурге пройдет реставрация ограды возле дома Дубянских. Ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Ограду на набережной Фонтанки возвели в 1830-е годы по проекту В. И. Беретти, она представляет собой ворота со старинными колоннами. Элементы украшены мраморными бюстами. Полностью завершить благоустройство планируют в октябре 2026 года. 

Уточняется, что здание числится в реестре памятников как "Дом Дубянских (Зиновьева Н. В., Карловой Н. Ф.)", но дом Дубянских в большинстве случаев показывают по другому адресу – на улице Чайковского. Это связано с тем, что особняком владели разные люди в разное время. 

Ранее мы рассказывали о том, что креативное пространство в доме Брюллова откроется в октябре. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

