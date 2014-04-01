В ГАТИ Петербурга рассказали, как следят за уборкой тротуаров и дорог

К мониторингу регулярно присоединяются члены Общественного совета при ГАТИ.

Производители работ продолжают промывать и очищать прилегающие тротуары и дороги в Петербурге. Инспекторы Государственной административно-технической инспекции контролируют все процессы и следят, чтобы никакие участки пропущены не были.

Помимо этого, к мониторингу регулярно присоединяются члены Общественного совета при ГАТИ. Такой вид контроля особенно важен в густонаселенных кварталах.

Своевременная уборка помогает сохранить комфорт и безопасность для жителей ближайших домов и пешеходов, ежедневно проходящих через этот квартал. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что до начала месячника по благоустройству на мытье улиц Петербурга потратили 72 тыс. кубометров воды. За этот же период специалисты отмыли почти 35 тыс. погонных метров ограждений и 741 остановочный павильон.

Видео: пресс-служба ГАТИ