КГА Петербурга согласовал проекты обликов 5 школ

Новые заведения появятся в Курортном районе, Сестрорецке, Стрельне, "Ручьях" и на улице Щербакова.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал облики 5 школ, которые построят в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе КГА.

В частности, в комитете одобрили внешний архитектурный вид будущего заведения на Авиационной улице. Проект ОАО "ЛЕННИИПРОЕТ" подразумевает строительство объекта на 825 мест.

Школа на Приморском шоссе, 308 будет рассчитана на 500 мест. В ней также построят мастерские для работы с металлом, деревом, тканями и для кулинарных занятий.

Общеобразовательное учреждение на улице Щербакова сможет вмещать в себя 550 учеников. В проект здания включены спортивные залы, бассейны, а также актовый зал.

Средняя школа в Стрельне разместится на Красносельском шоссе. Проект ООО "СТОЛИЦА" предусматривает единовременное размещение 875 школьников.

Наконец, объект на территории предприятия "Ручьи" будет рассчитан на 825 мест. Его актовый зал сможет вместить 536 мест.

Ранее мы писали, что с начала года в Петербурге ввели в эксплуатацию 172 жилых дома.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга