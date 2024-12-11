С начала года в Петербурге ввели в эксплуатацию 172 жилых дома

В Красногвардейском районе в январе были введены почти 3,7 тыс. квартир.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга подвел январские итоги по возведению жилья в Северной столице. Так, с начала года на территории города было введено в эксплуатацию 172 жилых дома, или около 450 кв. метров площади, – сообщают в пресс-слжубе Смольного.

В числе лидеров по вводу жилья оказался Красногвардейский район, в котором стало доступно 10 домов с порядка 3,7 тыс. квартирами. Следом за ним идет Невский район, где в эксплуатацию ввели 2 объекта с более чем 2 тыс. квартир. Третье место занял Приморский район – там были введены 3 дома с тысячью квартир.

Помимо этого, в январе 2024 года в Санкт-Петербурге сдано 9 объектов общегражданского назначения. Среди них: Амбулаторно-поликлиническое учреждение в Пушкинском районе, складской комплекс в Красносельском районе, гостиничный комплекс в Центральном районе и многоэтажный гараж в Невском районе. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы писали. что "мусорная" реформа в Петербурге и Ленобласти зашла в тупик.

Фото: Piter.TV