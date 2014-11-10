С 21 августа из-за ремонта дамбы ограничат движение транспорта в Петербурге

В Петербурге ограничат движение в тоннеле дамбы из-за ремонта. Работы затронут разные отсеки в разные дни, чтобы обеспечить безопасный проезд подъемной техники.

С 21 по 25 августа в Санкт-Петербурге будет временно ограничено движение транспорта в тоннеле дамбы из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса защитных сооружений.

В период с 21 по 22 августа затруднения могут возникнуть при проезде транспортного отсека Финской стороны, а с 23 по 25 августа ремонтные работы будут влиять на внутреннее кольцо. В указанные дни также запланировано перекрытие транспортного отсека Невской стороны.

Ограничения движения необходимы для обеспечения безопасного проезда подъемной техники, и ожидается, что этот процесс займет в среднем до десяти минут. Стоит отметить, что такие меры связаны с проведением профилактических работ для предотвращения возможных наводнений в городе.

Ранее сообщалось, что трасса "Кола" будет перекрыта из-за разводки моста через Свирь 19 августа.

Фото: Piter.TV