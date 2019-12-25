Трасса "Кола" будет перекрыта из-за разводки моста через Свирь 19 августа

Стало известно о временных ограничениях на трассе Р-21 "Кола" из-за разводки моста для яхты "Хортица».

В связи с планируемой разводкой моста через реку Свирь, ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявил временное перекрытие участка трассы Р-21 "Кола".

Мост, расположенный на 236-м километре трассы, будет разведен для пропуска высокой яхты "Хортица" высотой 21,8 метра.

Временное ограничение движения будет действовать с 13:00 до 15:00 19 августа. В этот период времени водители и пассажиры должны учесть возможные задержки и выбрать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 25 июля развели на два часа мост через Свирь у Лодейного Поля.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"