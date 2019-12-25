В Ленобласти 25 июля разведут на два часа мост через Свирь у Лодейного Поля

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращается к автомобилистам с важным уведомлением. Через реку Свирь разведут на два часа мост у Лодейного поля.

Во вторник, 25 июля, с часу до трех дня будет произведена разводка моста через реку Свирь в Ленобласти. В связи с этим движение транспорта на 236 километре Р-21 "Кола" рядом с Лодейным Полем будет временно перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Причина перекрытия моста – прохождение яхты "Аксиома" с максимальным высотным габаритом в 15,5 метра. Для обеспечения безопасности судна и нормального движения на мосту, представители ОАО "РЖД" проведут разводку в указанное время.

Мост, на который будет оказано воздействие, является совмещенным и предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просят водителей принять к сведению данную информацию и выбрать альтернативные маршруты, чтобы избежать проблем с передвижением в указанный период времени.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти проверяют мост через Свирь

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

