В Ленобласти проверяют мост через Свирь

Для проверки прочности и надежности мостовой конструкции в процессе строительства, на мост водятся тяжело нагруженные грузовые самосвалы. Эти испытания позволяют убедиться в том, что мост сможет выдерживать интенсивные перегрузки и долговременную эксплуатацию с минимальным риском. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
Инженеры и строители сотрудничают с техническими экспертами, чтобы максимально гарантировать безопасность и эффективность новой дорожной связи через реку Свирь. После успешного завершения испытаний и получения положительных результатов, ожидается, что мост будет открыт для движения транспорта и общественности.
Этот новый мост станет не только важным элементом инфраструктуры для жителей Санкт-Петербурга, но и способствует укреплению связи с северными районами Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что мост через Свирь развели для прохода двух судов 4 июля
Фото: администрация Ленинградской области
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