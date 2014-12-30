В Ленобласти проверяют мост через Свирь

В ближайшие дни проводятся интенсивные испытания нового моста через реку Свирь, находящегося на северо-западе Санкт-Петербурга. Важное событие в области дорожной инфраструктуры привлекло внимание многих жителей и специалистов.

Для проверки прочности и надежности мостовой конструкции в процессе строительства, на мост водятся тяжело нагруженные грузовые самосвалы. Эти испытания позволяют убедиться в том, что мост сможет выдерживать интенсивные перегрузки и долговременную эксплуатацию с минимальным риском. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Инженеры и строители сотрудничают с техническими экспертами, чтобы максимально гарантировать безопасность и эффективность новой дорожной связи через реку Свирь. После успешного завершения испытаний и получения положительных результатов, ожидается, что мост будет открыт для движения транспорта и общественности.

Этот новый мост станет не только важным элементом инфраструктуры для жителей Санкт-Петербурга, но и способствует укреплению связи с северными районами Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что мост через Свирь развели для прохода двух судов 4 июля

Фото: администрация Ленинградской области