Ремонтные работы ограничат проезд в девяти районах Петербурга

В девяти районах Петербурга ремонтные работы ограничат движение транспорта с 17 по 19 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об Адмиралтейском, о Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Петроградском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах.
В Адмиралтейском районе с 19 сентября по 2 октября закрывается сквозное движение авто на перекрестке Садовой улицы и Вознесенского проспекта в сторону Большой Подъяческой улицы.
В Василеостровском районе 17 сентября не получится проехать по Наличной улице у Среднегаванского проспекта.
В Калининском районе с 18 по 21 сентября ограничат движение по проспекту Науки от улицы Академика Константинова до улицы Веденеева.
В Петроградском районе с 18 сентября по 17 октября закроют проезд по Лодейнопольской улице в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице.
Подробнее об ограничениях – в группе ГАТИ во "ВКонтакте".
Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга ограничат движение транспорта 16 и 17 сентября из-за велозаезда "La Strada".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все