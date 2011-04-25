Ремонтные работы ограничат проезд в девяти районах Петербурга

Ограничения вступят в силу с 17 по 19 сентября.

В девяти районах Петербурга ремонтные работы ограничат движение транспорта с 17 по 19 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об Адмиралтейском, о Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Петроградском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

В Адмиралтейском районе с 19 сентября по 2 октября закрывается сквозное движение авто на перекрестке Садовой улицы и Вознесенского проспекта в сторону Большой Подъяческой улицы.

В Василеостровском районе 17 сентября не получится проехать по Наличной улице у Среднегаванского проспекта.

В Калининском районе с 18 по 21 сентября ограничат движение по проспекту Науки от улицы Академика Константинова до улицы Веденеева.

В Петроградском районе с 18 сентября по 17 октября закроют проезд по Лодейнопольской улице в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице.

Подробнее об ограничениях – в группе ГАТИ во "ВКонтакте".

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга ограничат движение транспорта 16 и 17 сентября из-за велозаезда "La Strada".

Фото: Piter.TV