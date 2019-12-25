В центре Петербурга ограничат движение транспорта 16 и 17 сентября из-за велозаезда "La Strada"

В Петербурге в выходные ожидают мероприятие "La Strada" для велосипедистов-любителей. Это значительно ограничит движение транспорта в центре.

В связи с проведением мероприятия для велосипедистов-любителей "La Strada" в выходные в центре Петербурга вводятся временные ограничения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

С 00.00 16 сентября до 23.59 17 сентября запрещается остановка транспортных средств на площади Собчака и запрещается движение, а с 00.00 до 23.59 17 сентября – еще на 31 участке дорог.

С 00.00 16 сентября до 23.59 17 сентября сужается проезжая часть на Благовещенском мосту от Английской набережной к Университетской набебережной, а также Исаакиевской площади вдоль дома 5 по Исаакиевской площади и дома 44 по Большой Морской улице.

С 07.00 до 15.00 17 сентября на 38 улицах запрещается движение транспорта.

Также вносятся изменения в движение общественного транспорта под номерами 1, 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 41, 42, 47, 49, 50, 70, 71, 100, 128, 151, 152, 181, 191, 262, 290, а также троллейбусных маршрутов под номерами 1, 5, 7, 10, 11, 22.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение для транспорта в четырех районах с 14 сентября.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

