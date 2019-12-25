В Петербурге ограничат движение для транспорта в четырех районах с 14 сентября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах с 14 сентября.

В Петербурге ограничат движение для транспорта в Кировском, Красногвардейском, Курортном и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кировский район

Из-за ремонта дорожного покрытия на Дачном проспекте от Кронштадтской площади до бульвара Новаторов и проспекте Ветеранов от улицы Лени Голикова до улицы Подводника Кузьмина 14 сентября закрывается движение транспорта по нечетной стороне бульвара Новаторов у Дачного проспекта.

Красногвардейский район

С 14 сентября по 4 октября ограничивается движение транспорта по боковым проездам проспекта Маршала Блюхера от Пискаревского проспекта до проспекта Энергетиков. Причина в ремонте дорожного покрытия.

Курортный район

С 14 сентября (20:00) по 15 сентября (21:00) закрывается движение транспорта по съезду с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу в поселке Левашово, а также по 23 сентября (20:00) ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе от улицы Володарского до Вокзальной улицы, включая перекрестки и транспортную развязку Приморского шоссе. На участках будет проводиться ремонт дороги.

Фрунзенский район

С 14 по 16 сентября в связи с установкой газопровода ограничивается движение транспорта у дома 30 по Витебской Сортировочной улице.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение транспорта с 12 и 13 сентября в шести районах.

Фото: Piter.TV