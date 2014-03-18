В Петербурге ограничат движение транспорта с 12 и 13 сентября в шести районах

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в шести районах с 12 и 13 сентября

В Петербурге введут ограничения для транспорта в Выборгском, Красносельском, Московском, Невском, Петродворцовом и Пушкинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 13 сентября по 7 октября по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до КАД, а по 19 сентября ограничивается движение по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до Бугровского путепровода, включая боковые проезды.

С 12 сентября по 4 октября ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Академика Лебедева и Боткинской улицы, а также по улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Литейного моста. Причина в ремонте трамвайных путей.

Красносельский район

С 13 сентября по 6 октября из-за реконструкции светофорного объекта ограничивается движение транспорта на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа.

Московский район

С 13 сентября 2023 года по 21 марта 2024 года в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение транспорта по Цветочной улице от Иркутской улицы до Рощинской улицы, включая перекресток с Иркутской улицей. Однако ограничения будут введены только в период наименьшей интенсивности транспорта.

Невский район

С 13 сентября по 6 октября из-за реконструкции светофорного объекта ограничивается движение транспорта на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и переулка Ногина.

Петродворцовый район

С 12 по 28 сентября в связи с прокладкой инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Красносельскому шоссе в поселке Стрельна от дома 17а до дома 29.

Пушкинский район

с 13 по 18 сентября ограничивается движение транспорта по Софийской улице в Шушарах на развязке с КАД, а по 23 сентября по Софийской улице в Шушарах от Усть-Ижорского шоссе до Колпинского шоссе. На участках будут ремонтировать дорогу.

Ранее сообщалось, что с 11 сентября в Московском районе Петербурга ограничат движение.

Фото: Piter.TV