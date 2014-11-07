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В районе путепровода на Пулковском шоссе уберут "бутылочное горлышко"
Вчера, 21:28
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sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В районе путепровода на Пулковском шоссе уберут "бутылочное горлышко"

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Кроме того, проектом предусмотрена установка новых тротуаров и светофора, велосипедной дорожки и остановок общественного транспорта.

В Московском районе Петербурга продолжается капитальный ремонт Пулковского шоссе, в ходе которого уберут "бутылочное горлышко". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 27 октября.

На данный момент специалисты подрядной компании ведут переустройство инженерных сетей и укладывают основание бокового проезда на участке от дома 44к1 до дома 32А в направлении площади Победы. После завершения работ дорожники расширят "бутылочное горлышко" до четырех полос.

Кроме того, проектом предусмотрена установка новых тротуаров и светофора, велосипедной дорожки и остановок общественного транспорта. 

В 2022 году на Пулковском шоссе отремонтировали участок протяженностью 5,85 км от площади победы до тоннеля в Пушкин. Тогда обновили проезжую часть, демонтировали тротуары и восстановили нарушенное благоустройство.

Фото: Piter.TV

Теги: дорожные ремонтные работы, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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