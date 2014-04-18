Ремонт Пулковского шоссе разделили на восемь этапов

Сейчас подходит к концу второй этап, он проходит с 11 по 22 сентября.

Пулковское шоссе будут ремонтировать в восемь этапов до конца октября. Об этом 19 сентября рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Первый этап уже прошел, он длился с 11 по 16 сентября. Рабочие фрезеровали покрытие на участке от Дунайского проспекта до КАД и укладывали там асфальт. Сейчас подходит к концу второй этап, он проходит с 11 по 22 сентября. Специалисты фрезеровали и укладывали асфальт участок от Дунайского проспекта до дороги в аэропорт.

Третий этап планируется провести с 23 по 28 сентября. Он охватит трассу от КАД до дороги в аэропорт. На четвертом этапе с 29 сентября по 4 октября работы по фрезеровке пройдут от дороги в аэропорт до тоннеля на Пушкин, асфальт уложат от КАД до дороги в аэропорт.

Пятый этап пройдет с 5 по 10 октября. Асфальт уложат от КАД до дороги в аэропорт, отфрезеруют покрытие от дороги в аэропорт до тоннеля на Пушкин. Шестой и седьмой этапы пройдут с 11 по 20 октября.

На восьмом этапе с 21 по 23 октября рабочие займутся обочиной от КАД до тоннеля на Пушкин.

Ранее водители объезжают 5-балльную пробку по газону на Пулковском шоссе. Один из автомобилистов рассказал, что выезжал из Пулково полтора часа.

Фото: Piter.tv

