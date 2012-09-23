Водители объезжают 5-балльную пробку по газону на Пулковском шоссе

Один из автомобилистов рассказал, что выезжал из Пулково полтора часа.

В понедельник вечером, 19 сентября, автомобилисты Петербурга стоят в 5-балльных пробках. Затор на Пулковском шоссе составил 3 километра в 17:00 вечера. Он начинается от пожарной части и заканчивается у развязки с КАД. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Пробок".

Некоторые водители объезжали пробку по газону. На кадрах видео Lexus и Renault Logan решили проехать по газону, чтобы не стоять в дорожном заторе. Один из автомобилистов рассказал, что выезжал из Пулково полтора часа. В обратном направлении и на выезде с территории аэропорта его протяжённость составила почти четыре километра.

Напомним, ремонт Пулковского шоссе начали на прошлой неделе. Из-за дорожных работ движение по трассе ограничили до конца октября. На прошлой неделе пробка на Пулковском шоссе вынудила пассажиров автобусов идти пешком. Также сообщили, что ремонт должен завершиться до 20 октября, но, возможно, удастся сделать это раньше. Работы проводятся поэтапно. На первом этапе специалисты работают на участке от Дунайского проспекта до КАД.

Ранее неделя для петербургских водителей началась с семибалльных пробок. Заторы наблюдаются как в центре города, так и в удалённых районах.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб