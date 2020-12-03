Неделя для петербургских водителей началась с семибалльных пробок

Заторы наблюдаются как в центре города, так и в удалённых районах.

Утром понедельника, 19 сентября, на дорогах Северной столицы образовались семибалльные пробки. Проезд затруднён как в центре города, так и в достаточно удалённых районах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.пробки".

Так, в связи с аварией движение значительно замедлилось на мосту Александра Невского и на подъездах к нему со стороны Заневского и Малоохтинского проспектов (Красногвардейский район). Кроме того, дорожные работы "раскрасили" в красный цвет Ивановскую и Народную улицы, и Володарский мост в Невском районе.

На КАД заторы охватили южные участки – пробка длиной в 4 км собралась в районе развязки с Софийской.улицей. Также на 8 км растянулась "очередь" из машин у развязки с Рабфаковской улицей и проспектом Обуховской Обороны.

Наконец, за счёт работ по замене дорожного покрытия на Пулковском шоссе, водителям по-прежнему приходится стоять в ожидании на Московском проспекте.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД столкнулись 2 грузовика, собрав внушительную пробку.

Фото: Яндекс.карты