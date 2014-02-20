На КАД столкнулись 2 грузовика, собрав внушительную пробку

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром понедельника, 19 сентября, на участке КАД у Большого Обуховского моста произошло столкновение двух большегрузов. ДТП собрало пробку длиной в 2 км. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Участниками аварии стали MAN и МАЗ с прицепом. Известно, что грузовики двигались в попутном направлении. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Свидетели ДТП сообщают, что затор образовался на участке уже к 7-ми утра.

В пятницу другое ДТП у Большого Обуховского моста спровоцировало внушительную пробку.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Максим Красников)