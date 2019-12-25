ДТП у Большого Обуховского моста спровоцировало внушительную пробку

А аварии никто не пострадал, однако затор растянулся на несколько километров.

Утром пятницы, 16 сентября, перед Большим Обуховским мостом на 55-ом км внутреннего кольца КАД столкнулось несколько легковушек. Участок тут же встал в пробку. Об этом сообщили свидетели аварии в соцсетях.

В результате затор был растянут на несколько километров.Как уточняет пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"данные о ДТП поступили примерно в 10:30 утра. Всего в нём были задействованы 3 автомобиля.

Пострадавших в результате аварии нет.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково столкнулись пять машин.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Вован Версаль)