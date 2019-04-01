В Пулково столкнулись пять машин

Обошлось без пострадавших.

На территории аэропорта Пулково столкнулись пять автомобилей. У мест для высадки пассажиров образовалась пробка. Об этом 15 сентября рассказали в социальных сетях.

В дорожном происшествии столкнулись пять машин, из них двое авто были такси. Участники ДТП заняли два ряда дороги. Обошлось без пострадавших.

Судя по данным сервиса "Яндекс. Пробки", движение на этом участке дороги было сильно затруднено. Длина затора составляет менее километра.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург