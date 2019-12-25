ГАТИ предупредила петербуржцев об ограничениях на Пулковском шоссе и Богатырском проспекте

Участки будут недоступны для автомобилистов до конца месяца.

До конца сентября в Северной столице будет закрыто движение по Пулковскому шоссе и Богатырскому проспекту. Об этом предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, в период с 11 по 28 сентября будет недоступен участок от Дунайского проспекта до КАД. Кроме того, с 12 по 26 сентября на Богатырском проспекте будут менять асфальтовое покрытие на участке от Туристской до Яхтенной улицы.

Наконец, автомобилистам сообщили о необходимости икать пути объезда участка проспекта Ленина от Зеленогорского шоссе до Паровозной улицы в Зеленогорске. Работы там будут проходить сутки, с 11 по 12 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что разворотную петлю КАД у Приморского шоссе перекроют в ночь на 15 сентября.

Фото: Piter.TV