Разворотную петлю КАД у Приморского шоссе перекроют в ночь на 15 сентября

В это время дорожники будут укладывать на участке верхний слой асфальта.

В ночь на 15 сентября на развязке КАД с Приморским шоссе будет полностью перекрыто движение по разворотной петле. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать с 00:00 до 5:00 15 сентября. В это время специалисты займутся укладкой верхнего слоя асфальта на участке. Движение по другим съездам останется открытым в штатном режиме.

Водителей просят учесть информацию при планировании маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" на 45 минут разведут Ладожский мост.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"