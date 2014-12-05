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Разворотную петлю КАД у Приморского шоссе перекроют в ночь на 15 сентября
Сегодня, 12:59
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Разворотную петлю КАД у Приморского шоссе перекроют в ночь на 15 сентября

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В это время дорожники будут укладывать на участке верхний слой асфальта.

В ночь на 15 сентября на развязке КАД с Приморским шоссе будет полностью перекрыто движение по разворотной петле. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать с 00:00 до 5:00 15 сентября. В это время специалисты займутся укладкой верхнего слоя асфальта на участке. Движение по другим съездам останется открытым в штатном режиме.

Водителей просят учесть информацию при планировании маршрута. 

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" на 45 минут разведут Ладожский мост.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, ограничения движения, приморское шоссе, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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