На трассе "Кола" на 45 минут разведут Ладожский мост

Проезд для автомобилей во время прохождения состава садов по реке полностью перекроют.

В пятницу, 9 сентября, Ладожский мост на трассе Р-21 "Кола" разведут на 45 минут. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Разводка переправы начнётся с 10:00. По течению реки пройдёт состав судов "Инженер Л.Г. Смирнов" + "ВЭШ – 12029" + "А. Лагутин" максимальной высоты 23 м.

Автомобилистов предупреждают, что движение на участке будет полностью перекрыто.

Ранее мы сообщили о том, что вчера разводка моста через Свирь на 2 часа перекрыла движение на трассе "Кола".

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"