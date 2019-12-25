Разволка моста через Свирь на 2 часа перекроет движение на трассе "Кола"

Водители не смогут проехать в районе Лодейного Поля с 10:50 до 12:50.

В четверг, 8 сентября, на трассе "Кола" 2 часа будет ограничено движение на время прохода судов вниз по реке Свирь. Об этом сообщила пресс-служб ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения с 10:50 до 12:50 коснутся участка у Лодейного Поля на 236-ом км. За это время по Свири пройдут судна "Инженер Л.Г.Смирнов", "ВЭШ – 12029" и "А.Лагутин" с максимальным высотным габаритом 23 м.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" напомнили автомобилистам, что при построении маршрута необходимо учесть поступившую информацию.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти прокуратура проводит проверку после посадки на мель судна "БУГ.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"