Ремонт на Пулковском шоссе могут завершить раньше срока

Из-за ремонта стали образовываться серьезные пробки.

Ремонт должен завершиться до 20 октября, но, возможно, удастся сделать это раньше. Работы проводятся поэтапно. На первом этапе специалисты работают на участке от Дунайского проспекта до КАД.

К вопросу о той ситуации, которая была вчера — подрядчик вышел, отфрезеровал, уложил верхний и нижний слои асфальта и практически на неделю закончил эти работы. Поэтому считаем, что эти сроки установочные, а фактически будет быстрее и с опережением. Александр Богданов, заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, 14 сентября на шоссе образовалась серьезная пробка. Один автомобилист попытался объехать пробку по свежему асфальту и чуть не задавил рабочих. Ситуация усугубилась ДТП, которые произошли на участке. Водителей просят заранее планировать маршрут в сторону аэропорта Пулково.

Богданов отметил, что полностью закрывать магистраль не будут, иначе это причинило бы жителям Петербурга еще большие неудобства.

Видео: комитет по развитию транспортной инфраструктуры