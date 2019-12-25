Утром из-за ремонта дорог Пулковское шоссе сковали пробки

Утром 14 сентября Пулковское шоссе сковали серьезные пробки: водители опаздывают на работу, общественный транспорт идёт с большими задержками. На шоссе с 11 сентября ведутся ремонтные работы.
По данным на 9:40, пробка по Пулковскому шоссе растянулась от пересечения с Дунайским проспектом до Пулковской обсерватории, и даже дальше.
Также "Организатор перевозок" сообщает о задержке общественного транспорта.
По словам местных жителей, в автобусы невозможно зайти, люди идут до метро пешком.
Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее
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