Водитель Kia решил объехать пробку на Пулковском шоссе по свежему асфальту и чуть не задавил рабочих

Нарушитель ПДД испортил новое дорожное покрытие.

В среду, 14 сентября, водитель Kia попал в многочасовую пробку на Пулковском шоссе. Потеряв терпение, он решил объехать затор по свежему асфальту и чуть не задавил рабочих. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.

Нарушитель ПДД выбрал для объезда ремонтируемый участок и испортил новое дорожное покрытие. Он не столько проигнорировал ограничительные конусы, но и чуть не сбил дорожников.

Рабочие остались явно недовольны действиями спешащего водителя.

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