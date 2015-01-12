Полиция Петербурга задержала мужчину, который попал в аварию на угнанном авто

Пьяный 29-летний житель Мурино 11 сентября попал в ДТП на угнанном авто.

В полицию Петербурга обратился мужчина и рассказал, что его авто украли с Яхтенной улицы. Злоумышленник угнал Toyota Land Cruiser стоимостью в 1 млн рублей, пишут "Невские новости".

Выяснилось, что пьяный 29-летний житель Мурино 11 сентября попал в ДТП на угнанном авто. Авария произошла на перекрестке 5-й Советской и Мытнинской улиц. При этом виновник аварии убежал с места происшествия, но его задержали.

Внедорожник поместили на спецстоянку. Решается вопрос об открытии уголовного дела. На угонщика составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде и без прав. Его на десять суток арестовали, пометив в спецприемник.

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