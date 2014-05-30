Пробка на Пулковском шоссе вынудила пассажиров автобусов идти пешком

Были загружены Пулковское, Московское и Волхонское шоссе, а также Софийская улица, Витебский проспект и КАД.

Утром на Пулковском шоссе образовалась пробка, которая вынудила пассажиров автобусов идти пешком. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Были загружены Пулковское, Московское и Волхонское шоссе, а также Софийская улица, Витебский проспект и КАД. Причиной дорожных заторов стали ремонтные работы на Пулковском шоссе– там пробка достигла 7,7 километра.

Участники пробки рассказали, что на Пулковском шоссе "дикий трэш". Другой уточняет, что "народ выходит из автобусов и идёт пешком".

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб