В 15 районах Петербурга перекроют и ограничат движение с 31 июля и 1 августа

Ограничения связаны с ремонтными работами.

Ремонтные работы ограничат и перекроют движение в 15 районах Петербурга с 31 июля и 1 августа. Об этом рассказали сегодня, 28 июля, в ГАТИ.

В Адмиралтейском районе с 31 июля по 15 октября не получится проехать у дома 3 по Мясной улице от Витебской улицы до набережной реки Пряжки.

В Василеостровском районе с 1 августа по 1 октября ограничения затронут Малый проспект В. О. от Парусной улицы до Наличной улицы.

В Выборгском районе с 22:00 31 июля до 07:00 1 августа и с 22:00 1 августа до 07:00 2 августа ремонт инженерных сетей ограничит проезд по Гренадерской улице от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского проспекта.

В Калининском районе с 1 по 30 августа пройдет реконструкция светофора, что ограничит движение у дома 62 по Светлановскому проспекту.

В Кировском районе с 1 по 31 августа будут ремонтировать путепровод на проспекте Стачек. Работы ограничат проезд от Автомобильной улицы до улицы Зайцева.

В Колпинском районе с 31 июля по 4 августа ограничения ждут участок у дома 3 по Промышленной улице из-за строительства газопровода.

В Красногвардейском районе начнут реконструировать дорогу, поэтому перекроют проезд по Большой Пороховской улице от Большеохтинского проспекта до Среднеохтинского проспекта с 31 июля по 4 августа.

В Красносельском районе ограничения ждут перекресток проспекта Народного Ополчения и улицу Партизана Германа с 1 августа по 15 сентября. Пройдет реконструкция светофора.

В Кронштадском районе планируется реконструкция теплосети, которая будет идти до 9 сентября 2024 года. В частности, с 31 июля по 30 сентября перекроют движение на перекрестке Посадской улицы и Гражданской улицы.

В Московском районе весь август будет ограничено движение на перекрестке Волхонского шоссе и Центральной улицы.

В Пушкинском районе пройдет ремонт участка дороги на Софийской улице с 31 июля по 9 августа от Колпинского шоссе до Усть-Ижорского шоссе.

Подробнее с ограничениями транспорта в Северной столице можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

Ранее мы сообщали о том, что съезд с Парашютной на внешнее кольцо КАД ограничат в ночь на 3 августа.

Фото: Piter.TV