Съезд с Парашютной на внешнее кольцо КАД ограничат в ночь на 3 августа

Специалисты будут проводить работы по окраске пролетного строения путепровода.

На следующей неделе в Петербурге перекроют съезд на КАД с Парашютной улицы. Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничения будут действовать 4 часа 3 августа.

Так, участок будет недоступен для автомобилей в период с 1:00 до 5:00.

В указанное время специалисты будут проводить работы по окраске пролетного строения путепровода.



Ранее петербуржцам напомнили о перекрытии проезда по КАД через дамбу в День ВМФ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"