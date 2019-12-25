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Съезд с Парашютной на внешнее кольцо КАД ограничат в ночь на 3 августа
Сегодня, 14:12
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Съезд с Парашютной на внешнее кольцо КАД ограничат в ночь на 3 августа

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Специалисты будут проводить работы по окраске пролетного строения путепровода.

На следующей неделе в Петербурге перекроют съезд на КАД с Парашютной улицы. Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничения будут действовать 4 часа 3 августа.

Так, участок будет недоступен для автомобилей в период с 1:00 до 5:00.

В указанное время специалисты будут проводить работы по окраске пролетного строения путепровода.

Ранее петербуржцам напомнили о перекрытии проезда по КАД через дамбу в День ВМФ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ограничения кад, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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