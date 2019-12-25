Петербуржцам напомнили о перекрытии проезда по КАД через дамбу в День ВМФ

Ограничения введут 30 июля на период с 7:00 до 17:00.

В воскресенье, 30 июля, в Северной столице пройдёт Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. В связи с этим, движение по участку КАД через дамбу временно будет перекрыто в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения введут на период с 7:00 до 17:00. Автомобилистам будет запрещен проезд по участку от транспортной развязки на пересечении с трассой к порту "Бронка" до транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе.

Напомним, что исключение будет сделано для жителей Кронштадта, которые смогут проехать по участку по пропускам. Также ограничения не будут действовать для городских пассажирских автобусов и экстренных служб.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург отметит День ВМФ с концертом на Дворцовой площади.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"