Пропуск для въезда в Кронштадт в День ВМФ начнут оформлять в МФЦ с 21 июля

Пропуска на въезд или выезд из Кронштадта на личном транспорте могут получить только жители острова Котлин или имеющие права на жилье в Кронштадтском районе. Для этого нужно обратиться в районный МФЦ по адресу: улица Зосимова, 46, литера А, с 21 по 29 июля включительно.

В воскресенье, 30 июля, в Петербурге состоится Главный военно-морской парад в честь ДНЯ ВМФ. В связи с этим, движение личного автотранспорта через дамбу будет перекрыто для всех водителей за исключением тех, кто оформит специальный пропуск. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на МФЦ.

Пропуска на въезд или выезд из Кронштадта на личном транспорте могут получить только жители острова Котлин или имеющие права на жилье в Кронштадтском районе. Для этого нужно обратиться в районный МФЦ по адресу: улица Зосимова, 46, литера А, с 21 по 29 июля включительно. Услуга предоставляется как по предварительной, так и без предварительной записи. При этом на каждое ТС необходимо оформить отдельное заявление.

Для оформления необходимо предоставить документы, которые подтверждают факт проживания в Кронштадте или обладания правами на жилые помещения. Речь идёт о паспорте РФ с отметкой о регистрации по месту жительства или временном удостоверении личности, свидетельстве о регистрации по месту пребывания гражданина РФ (форма №3) и документации, подтверждающей основания владения или пользования жилым помещением (договор найма квартиры, выписка из ЕГРН). Кроме того, понадобятся свидетельство о регистрации автомобиля и страховой полис на ТС. В случае предоставления всех необходимых документов, пропуск буудет выдан уже в день обращения.

МФЦ Кронштадтского района работает ежедневно с 9:30 до 21:00, без обеденного Талоны в электронной очереди перестают выдаваться за час до завершения работы центра.

Ранее мы сообщили о том, что российский триколор украсил Петропавловскую крепость в честь Дня ВМФ.

Фото: предоставлено МФЦ