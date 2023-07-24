С особым размахом: Петербург отметит День ВМФ с концертом на Дворцовой площади

Северная столица готовится к празднованию морского праздника с особым размахом и радостью. Режиссер концерта Валерий Кудашов раскрыл подробности праздничной программы.

Режиссер концерта Валерий Кудашов раскрыл подробности праздничной программы, которая соберет жителей и гостей города на Дворцовой площади с 10:00 до 20:45, и предложит массу интересных мероприятий. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Праздничное торжество начнется с Главного военно-морского парада, подготовка к которому будет продемонстрирована в 10:00.

Военно-морской парад будем транслировать на экранах, установленных на Дворцовой площади. Мы будем вести прямой эфир, чтобы люди могли смотреть не только с набережной Валерий Кудашов, режиссер концерта ко Дню ВМФ

На Дворцовой площади выступят военные оркестры, включая Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота России имени Н. А. Римского-Корсакова, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, ансамбль песни и пляски Западного военного округа и другие. Ансамбль песни и пляски краснознаменного Черноморского флота с заслуженным артистом России Владимиром Самсоновым также порадует зрителей своим выступлением.

Во второй части праздничной программы, начиная с 18:30, гости и жители города смогут насладиться музыкой группы "Сурганова и Оркестр", а в 19:45 – выступлением хедлайнера, народного артиста России Олега Газманова со своей группой "Эскадрон".

Ранее сообщалось, что стала известна программа празднования Дня ВМФ в Петербурге

Фото: Министерство обороны РФ

