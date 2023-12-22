Концерт группы "Инкогнито"

Концерт состоится 25 апреля в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

В клубе "Космонавт" 25 апреля группа "Инкогнито" даст концерт. В программе – презентация нового ЕР группы и лучшие треки.

Сочетание электронных и гитарных партий создает уникальный звуковой образ. Тексты песен группы наполнены лирическим настроением и внутренними переживаниями. Если вы давно искали что-то новое и уникальное в отечественной музыке, то это точно оно.

Группа презентует свой новый EP! Приходите, чтобы не пропустить премьеру и услышать визитные карточки группы – "Чистая вода", "Бесконечность", "Камень на камне".

Фото: предоставлено организаторами (Клуб Космонавт)