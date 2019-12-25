Концерт состоится 25 ноября во Дворце искусств Ленинградской области. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Лучшие композиции в стиле блюз‑рока мастеров жанра Gary Moore, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Dire Straits и других впервые прозвучат в сопровождении симфонического оркестра.

Блюз – музыка, способная разбудить сильные эмоции и чувства в любом. Этот жанр зародился во второй половине XIX века, он завоевал сердца поклонников по всему миру.

В концерте примут участие группа Blues Doctors, лидер – Владимир Демьянов, а также симфонический оркестр All Stars Orchestra, дирижер – Илья Коптев.

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