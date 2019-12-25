Концерт состоится 24 ноября в Доме архитектора. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

В роскошных интерьерах знаменитого особняка пройдет уютное музыкальное событие. Концертный зал, украшенный свечами, и классическая и романтическая музыка создадут ощущение погружения в прошлое.

Программа охватит обширный пласт мировой музыкальной культуры – от средневековья до романтизма. Шедевры Ж. Массне, И. Штрауса, К. Сен-Санса, Дж. Пуччини и других композиторов будут исполнены в звучании струнного дуэта.

Перед началом ожидается экскурсия по великолепным залам уникального архитектурного творения Максимилиана Месмахера.

Фото: pxhere