В роскошных интерьерах знаменитого особняка пройдет уютное музыкальное событие. Концертный зал, украшенный свечами, и классическая и романтическая музыка создадут ощущение погружения в прошлое.
Программа охватит обширный пласт мировой музыкальной культуры – от средневековья до романтизма. Шедевры Ж. Массне, И. Штрауса, К. Сен-Санса, Дж. Пуччини и других композиторов будут исполнены в звучании струнного дуэта.
Перед началом ожидается экскурсия по великолепным залам уникального архитектурного творения Максимилиана Месмахера.
Фото: pxhere
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