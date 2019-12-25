Стала известна программа празднования Дня ВМФ в Петербурге

В честь праздника состоится традиционный проход военных кораблей по акватории Невы. Также в этом году запланировано ещё несколько тематических мероприятий.

В конце следующей недели, 30 июля, в Петербурге отметят День Военно-Морского флота (ВМФ). В честь праздника состоится традиционный проход военных кораблей по акватории Невы. Также в этом году запланировано ещё несколько тематических мероприятий. О программе празднования рассказал spb.aif.ru.

Торжество начнётся в 10:00: именно в это время зрители смогут посмотреть на подготовку к проведению главного военно-морского парада на Дворцовой площади. Одновременно с этим зажгутся огни Ростральных колонн.

Водная часть парада стартует 11:00. По акватории Невы пройдут свыше 4-ёх десятков судов. Позже начнётся воздушная часть парада и проход военного оркестра. В общей сложности действо будет длится 1,5 часа.

В 12:30 начнётся концерт на Дворцовой площади с участием Центрального концертного образцового оркестра ВМФ РФ им. Н. А. Римского-Корсакова и детского хора телевидения и радио Санкт‑Петербурга. Кроме того, на сцену выйдут участники ансамбля песни и пляски ЗВО, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, ансамбль песни и пляски краснознаменного Черноморского флота, заслуженный артист РФ Владимир Самсонов.

В 18:30 у Эрмитажа пройдёт выступление группа "Сурганова и Оркестр", а в завершение на сцену выйдут народный артист РФ Олег Газманов и группа "Эскадрон". Наконец, в 22:00 повторно зажгутся Ростральные колонны.

Ранее мы сообщили о том, что четыре петербургских моста разведут днем 19 и 23 июля.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"