Подготовка ко Дню ВМФ продолжается: четыре петербургских моста разведут днем 19 и 23 июля

Из-за репетиций парада ко Дню ВМФ некоторые мосты Петербурга будут разводить днем 19 и 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест" сегодня, 17 июля.
Речь идет о Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах. Их разводка осуществится с 11:00 до 12:15.
Кроме того, ограничится движение транспорта: на нескольких участках дороги не получится остановиться, часть проезжих частей сузят.
В организации водителей призвали быть внимательными и планировать заранее маршруты следования.
Ранее мы рассказывали о том, что еще на двух станциях петербургского метро готовятся ввести ограничения.
Фото: ГБУ "Мостотрест"
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