Подготовка ко Дню ВМФ продолжается: четыре петербургских моста разведут днем 19 и 23 июля

Речь идет о Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах.

Из-за репетиций парада ко Дню ВМФ некоторые мосты Петербурга будут разводить днем 19 и 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест" сегодня, 17 июля.

Речь идет о Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах. Их разводка осуществится с 11:00 до 12:15.

Кроме того, ограничится движение транспорта: на нескольких участках дороги не получится остановиться, часть проезжих частей сузят.

В организации водителей призвали быть внимательными и планировать заранее маршруты следования.

Ранее мы рассказывали о том, что еще на двух станциях петербургского метро готовятся ввести ограничения.

Фото: ГБУ "Мостотрест"